Stagiairs moeten, ongeacht de bedrijfstak, altijd verplicht worden een VOG te overleggen

Hier kun je koningin Máxima vandaag zien in de Achterhoek

7:07 TOLDIJK/ DOETINCHEM - Koningin Máxima bezoekt vandaag drie plekken in de Achterhoek. ’s Morgens begint ze in Toldijk en Doetinchem en ’s middags is ze bij de opening van de Groene Mineralen Centrale in Beltrum. Een unieke kans om de koningin drie keer te zien. Zo ziet haar programma eruit.