Staken oké, maar dan ook geen salaris

'Varkensbaron' Straathof doet Duitse imperium in uitverkoop

7:10 ERICHEM - Adriaan Straathof, ooit de grootste varkenshouder van Europa, wil zijn elf bedrijven in Duitsland afstoten. Straathof is in Nederland vooral bekend vanwege zijn afgebrande varkensflat Knorhof in Erichem en zijn beroepsverbod in Duitsland.