Stakend ov-personeel heeft groot gelijk

Man (24) die minderjari­gen zou afpersen ging in 2014 al de fout in: ‘Waarschu­wing heeft dus duidelijk niet geholpen’

De 24-jarige man uit Etten-Leur die wordt verdacht van het afpersen van meer dan honderd minderjarige meisjes was in 2014 al in beeld bij de politie. Destijds speelde er een soortgelijke kwestie rondom hem. ,,Een waarschuwing heeft dus duidelijk niet geholpen.’’

19 januari