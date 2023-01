Staking ov: wat later op college, stage of werk in Nijmegen, maar het lukt uiteindelijk wel

NIJMEGEN - Het is aanmerkelijk minder druk op het busstation bij het Centraal Station in Nijmegen, zeggen de medewerkers van vervoerder Connexxion. Wie deze donderdag toch met het openbaar vervoer naar college, stage of werk gaat, komt niet gegarandeerd op tijd.

Maar het lukt, zeggen Ingeborg, Juul en Thijs. Ze komen uit de Liemers en studeren verpleegkunde aan de HAN in Nijmegen. Even hebben ze overwogen om met de auto te gaan. Maar volgens de ov-apps zouden de treinen van Arriva uit Doetinchem naar Arnhem rijden en dat was ook zo.



De NS staakt niet. En in Nijmegen rijden de ‘studentenbussen’ van Breng wel naar de campus. De drie kijken nog even of ze naar de aparte halte van lijn 10 moeten lopen. Maar daar komt lijn 300 naar Heyendaal al aan. Ze zijn redelijk op tijd.

Verder reizen per skateboard

Een jonge man stapt uit een bus en springt op een skateboard. ,,Ja, dit is mijn alternatief voor de staking. Sorry, geen tijd om te praten, moet naar mijn werk.”

De reisapp OVinfo toont veel rode balkjes met de tekst ‘rijdt niet’. Ongeveer de helft. Maar de andere helft rijdt dus wél. Op het busstation in Nijmegen bekijken reizigers de informatie op de vertrekborden of zoeken de reistijden op in de telefoon.

Geen haast

Mieke uit Nijmegen-Oost neemt het luchtig op en kijkt wel hoe de reis verloopt. Ze is in haar eigen wijk op de bus gestapt om naar haar vrijwilligerswerk te gaan. Maar die reed slechts tot het station. Nu wacht ze op lijn 8 en vraagt zich af of de informatie op het bord wel klopt. ,,Maar ik ben met pensioen en heb geen haast, ik heb gemeld dat ik later kom.”

Reizigers op het busstation bij Centraal Station Nijmegen kijken op de telefoon of de reisinformatie wel klopt.