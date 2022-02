Stamppot prei met aardpeer en hazelnoten

Wat heb je hiervoor nodig?

750 gram prei

1 ui

2 tenen knoflook

½ rode peper

600 gram aardappelen

400 gram aardpeer, geschild

50 gram roomboter

olijfolie

100 ml volle melk

¾ eetlepel dijonmosterd

gemalen foelie, naar smaak

100 gram hazelnoten

cayennepeper

zout en peper

Schil de aardappelen, was ze en snijd ze in blokjes van ongeveer 2 centimeter. Schil de aardperen, was ze en snijd ze in blokjes van 2 centimeter. Kook de aardappelen met de aardperen in ruim water met wat zout gaar. Giet ze af en stamp ze met de stamper. Stamp ze niet helemaal fijn. Het is het mooist als er nog wat structuur in de stamppot blijft. Warm de melk op in een pannetje. Meng de melk en boter door de aardappelen.

Haal de buitenste bladeren van de prei, snijd de prei in smalle ringen en was deze heel zorgvuldig, zodat al het zand eruit is. Verhit olijfolie in een pan met een dikke bodem en fruit hierin de ui en knoflook aan. Voeg de prei toe en laat dit lekker meebakken. De prei moet een beetje karamelliseren. Breng op smaak met zout, peper en foelie. Schep de prei door de gestampte aardappelen met aardpeer. Schep de dijonmosterd door de stamppot.

Halveer de hazelnoten. Doe ze in een koekenpan zonder olie. Maal er een klein beetje grof zeezout over, zodat ze een hartige, zilte smaak krijgen. Strooi er een klein beetje cayennepeper over. Rooster de hazelnoten op laag vuur krokant en goudbruin. Schud de pan regelmatig om, zodat ze niet verbranden. Laat ze op een bord afkoelen.

Rol de rode peper tussen je handen. Snijd nu met een scherp mesje de bovenkant ervan af. Maar snijd niet de hele bovenkant doormidden. Snijd alleen door het rood. Trek nu heel voorzichtig het kapje eraf. Als het goed is trek je de zaadlijsten er zo in zijn geheel uit. Klop de zaadjes eruit. Nu kun je de peper in smalle ringetjes snijden. Serveer de prei en verdeel de geroosterde hazelnoten erover. Garneer de stamppot met een paar ringetjes rode peper.