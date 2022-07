Startschot galmt over Wedren: wandelaars beginnen aan Vierdaagse

Het geduld van de fanatieke wandelaar is flink op de proef gesteld, maar eindelijk is het dan zover: de Vierdaagse is officieus van start. Marsleider Henny Sackers gaf stipt om 04.00 uur het startschot bij de Wedren waarmee 38.000 wandelaars deze ochtend gefaseerd aan hun wandelmars zijn begonnen.