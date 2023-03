Statenlid is vaker vrouw, nog steeds veel politici met universitaire achtergrond

Het gemiddelde Gelderse Statenlid is wetenschappelijk opgeleid, bijna 50 jaar en man. In het dagelijks leven heeft hij een leidinggevende functie. Wel neemt het aantal vrouwen toe in de Gelderse Staten.

Het had gekund. Een Gelders parlement dat radicaal anders is dan het vorige. 36 Statenleden vertrokken na de provinciale verkiezingen. Dus zijn er ook 36 nieuwe mensen die de komende vier jaar over Gelderland regeren. Maar echt divers zijn de Provinciale Staten nog niet. De ‘witte man’ is de meest voorkomende bloedgroep. En 33 van de 55 Statenleden zijn man. Slechts één Statenlid heeft een migratieachtergrond.

Nog altijd zijn vrijwel alle Gelderse volksvertegenwoordigers hoogopgeleid. Daarmee lijkt de komst van de BoerBurgerBeweging (BBB) het traditionele beeld van politici weinig te hebben veranderd. Hoewel er bij die partij wel verschillende mensen werken met praktische beroepen, is ook daar volop gestudeerd en zijn er volop mensen met een leidinggevende functie.

Voor 48 van de 55 Statenleden van wie de hoogstgenoten opleiding bekend is, geldt dat hbo minimaal de hoogstgenoten opleiding is. Liefst 31 Statenleden rondden een universitaire studie af.

God is zeer aanwezig in de Statenzaal Bij het aanvaarden van hum ambt als Statenlid mogen de politici aangeven of ze hun nieuwe functie willen aanvaarden met de belofte ‘Dat verklaar en beloof ik’, of de eed: ‘Zo waarlijk helpe mij God almachtig’. In totaal kozen 27 van de 55 Statenleden voor de eed, net niet de helft. Daarmee zijn de Statenleden iets geloviger dan de gemiddelde Nederlander. In 2022 zei 6 op de 10 Nederlanders niet-gelovig te zijn.

Gewone man is er bijna niet in de Gelderse politiek

Daarmee zijn de Gelderse Staten aanmerkelijk ‘hoger’ opgeleid dan de gemiddelde Nederlander. Van alle Nederlanders volgde zo’n 35 procent een hbo-opleiding of universitaire opleiding.

En dan die ‘gewone man’. Agenten, verpleegkundigen, winkeliers? Ze zijn er niet in de Gelderse Staten. Met Judith Tenbusch (PvdA) is er wel één docent in de politieke arena. Hans Ubbink uit Winterswijk is een van de weinigen die dagelijks met zijn handen werkt, in de staltechniek. ,,Ik moet eerlijk bekennen dat ik sommige woorden in de stukken wel moet opzoeken”, zegt hij. ,,Maar ik heb juist ook heel veel ervaring vanuit de praktijk. Ik heb bijvoorbeeld gezien hoe stallen in al die jaren er enorm op vooruit zijn gegaan. Mede met die kennis hoop ik mijn werk goed te kunnen doen.”

De 55 nieuwe Statenleden komen samen voor een groepsfoto.

Geen goede afspiegeling

Charlotte de Roo van GroenLinks ziet ook dat de Staten geen goede afspiegeling zijn van de Gelderse samenleving. ,,De Staten zijn beslist niet divers. In allerlei opzichten. Dat is ook wel een oproep aan partijen om goede kandidaten in de hele samenleving te vinden. Als je het hebt over ‘ongehoord Nederland’, zijn we er dan? Ik denk van niet.”

Is het erg dat er zoveel hoogopgeleide Statenleden zijn. ,,Het is geen afspiegeling van de maatschappij”, beaamt De Roo. ,,Natuurlijk, je moet veel teksten lezen. Maar het wordt dan ook gepresenteerd als: het is voor hogeropgeleiden. Maar politiek is niet zo moeilijk. Wij hebben de politiek moeilijk gemaakt. Je wordt hier als Statenlid ontzettend goed begeleid.”

Een student, veel bestuurders

Slechts een van de Statenleden is nog aan het studeren. Het gaat om boerendochter Sanne Riphagen (BBB). Riphagen is met haar 20 jaar ook het jongste Statenlid. In totaal zijn er vijf twintigers gekozen. Zeven dertigers hebben zitting in het Gelderse parlement.

Opvallend is het hoge aantal volksvertegenwoordigers dat een leidinggevende functie heeft. Ze zijn bijvoorbeeld directeur, bestuurder of coördinator. Zo bestaat de driekoppige SGP-fractie uit twee directeuren en één bestuurder. Naast kandidaten, die nu gedeputeerde zijn, werken verschillende Statenleden ook in de politiek, bij gemeenten of bij een politieke partij. Dat laatste geldt onder meer voor Elmar Vlottes (PVV) en Dirk Vreugdenhil (ChristenUnie).

Vier Statenleden werken en leven op een boerenbedrijf: Arjan Tolkamp (CDA), Josette Rijsemus (BBB), Diederik Tap (BBB) en Steven Vrielink (BBB).

Wat gaan die nieuwe Statenleden nu eigenlijk doen? De 55 Provinciale Statenleden zijn feitelijk de baas in Gelderland. Zij bepalen de koers voor de provincie. De Gedeputeerde Staten voeren dat werk dagelijks uit. Dat zijn de bestuurders. Statenleden vergaderen twee keer per maand op woensdag. De andere twee woensdagen zijn gereserveerd voor bijvoorbeeld werkbezoeken of overleggen met de eigen partij. Zij krijgen daarvoor 1895 euro per maand (bruto). Dat bedrag is recent met 500 euro verhoogd. Formeel hoeven de Statenleden overigens niets te doen voor dat bedrag. Aanwezigheid bij vergaderingen is niet verplicht. De afgelopen vier jaar waren verschillende leden van Forum voor Democratie zelden aanwezig. Dat had geen enkele consequentie.

Meer vrouwen

Het aantal vrouwen in de Gelderse Staten is toegenomen. Het is een landelijk beeld, constateerde de stichting Stem op een Vrouw. Het aandeel vrouwen steeg in vier jaar tijd in alle provincies samen van 30 procent naar 40 procent. Vooral in Overijssel ging het hard: van 9 naar 18 vrouwen. Limburg gaat van 16 vrouwen naar 19 en Gelderland van 19 naar 22. In Utrecht (van 24 naar 22) en Brabant (20 naar 19) zitten de komende jaren juist minder vrouwen in de Staten. Stichtingsvoorzitter Devika Partiman is niettemin blij. ,,Een flinke opsteker. Het blijft toch altijd spannend. Zeker omdat de uitslag behoorlijk rechts uitviel. Traditiegetrouw hebben conservatieve partijen gemiddeld minder vrouwen op hun lijsten.”

,,Het gaat vooruit”, ziet ook politicus De Roo. ,,Maar het mag nog wel wat meer.” Ook Helga Witjes van de VVD is positief. ,,Als het er elke keer weer meer zijn, is het mooi. Zelf ben ik niet van de quota, je moet vooral naar kwaliteit kijken.”

Wat opvalt: zowel op de rechtervleugel (JA21, Forum voor Democratie, PVV) als op de linkervleugel (GroenLinks, PvdD en Volt) hebben de partijen minstens 50 procent vrouwen in de Staten. Nieuwkomer BBB kent maar twee vrouwen op veertien Statenleden. ,,Maar misschien lukt het hen over vier jaar wel veel vrouwen op de lijst te krijgen”, zegt Witjes.