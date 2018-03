Statiegeld op blikjes en flesjes moet zo snel mogelijk worden ingevoerd

Wat vindt uLinde (10), Mirte (10), Quinty (9), Ingmar(10) en Tjerk (8) uit Duiven maken zich zorgen over zwerfafval. Zo veel zorgen dat ze besloten Mark Rutte een brief te sturen. De afgelopen weken verzamelden ze duizend PET-flesjes uit de natuur. Maar hoeveel ze er ook opruimden, een paar dagen later lagen er weer nieuwe plastic flessen op de grond.