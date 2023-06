Statiegeld op blikjes zorgt voor irritaties en chaos bij inleveren: ‘Ik kon de hele zooi weer mee terug nemen’

,,Het is best vervelend om blikjes thuis te bewaren als ze leeg zijn. Dat gaat zo stinken”, zegt Twan Broersma. Hij heeft net een zak met vooral flessen ingeleverd bij een Jumbo-supermarkt in Nijmegen. Bij de twee automaten om flessen en blikjes in te leveren, kan het behoorlijk druk zijn, zeggen andere klanten. Omdat er nu veel meer verpakkingen zijn, waar statiegeld op zit. Maar ook omdat de automaten regelmatig uitvallen.

Na een oproep in De Gelderlander reageerden tientallen lezers op de vraag of ze blij zijn met statiegeld op blik, een maatregel die sinds 1 april van kracht is. Verschillende mensen ervaren ergernis bij de automaten, die regelmatig niet goed lijken te werken. ‘Ik had laatst tien pogingen nodig om er één fles in te krijgen’, schrijft Joop Willem over een andere supermarkt. En als een blikje een beetje is ingedeukt, dan spuugt de machine hem weer uit.