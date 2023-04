Statiegeldfraude met blikjes • Bouwvakker Michael werkt in een jurk • Yvonne gaat voor 54e keer op cruise

GEEN NACHTVLUCHTEN MEER? | Als Schiphol straks ’s nachts op slot gaat, zijn er veel minder vakantievluchten beschikbaar. De tickets die overblijven, worden daardoor flink duurder, waarschuwt de reissector. Toch is er ook begrip voor de maatregel van topman Ruud Sondag van Schiphol.

RUTTE'S EERSTE ZIEKMELDING | Het debat over de uitslag van de Provinciale Statenverkiezingen wordt verplaatst naar woensdag, meldt een woordvoerder van de Tweede Kamer. Dat gebeurt op verzoek van premier Mark Rutte, die ziek is. Waarschijnlijk begint het debat dan eind van de ochtend. Volgens de Rijksvoorlichtingsdienst is het de eerste keer dat Rutte zich ziek meldt sinds hij premier is.

SLOOP IN BEMMEL | Een indrukwekkend schouwspel bij de oude veilinghallen in Bemmel. Een kraan knipt de stalen dakconstructie doormidden alsof het dun hout is. Een andere machine maakt korte metten met de urinoirs. Hap, slik, weg.

YVONNE GAAT OP CRUISE NR 54 | De cruisebranche wil groeien, ten koste van vlieg- en autoreizen. Yvonne Vermeulen (70) uit Hellevoetsluis is allang overtuigd. Met 53 buitenlandse trips en 719 overnachtingen aan boord is zij een van de trouwste klanten van de Holland America Line (HAL). Reis numero 54, van New York naar Rotterdam, is alweer aanstaande. ,,Ik ben lichtelijk verslaafd.”

KAPOTTE BEKER BLIJKT DUIZENDEN EURO'S WAARD | Een in de jaren tachtig opgegraven flinterdunne beker vol met gaten blijkt toch maar liefst 2500 euro waard te zijn. Dat zagen ruim 1,1 miljoen kijkers maandagavond in Tussen kunst en kitsch op NPO 1. ,,Pff... het heeft wel museumwaarde”, reageerde de eigenaar verbaasd.

TRAGISCH TREINONGELUK IN VOORSCHOTEN | Bij Voorschoten is in de nacht van maandag op dinsdag rond 03.30 uur een passagierstrein ontspoord. Daarbij is een medewerker van bouwbedrijf BAM om het leven gekomen en zijn tientallen mensen gewond geraakt, onder wie enkelen ernstig.

BOUWVAKKER MICHAEL WERKT IN EEN ROK | Rokjesdag in de bouw? Je zou het bijna denken, want op deze zonnige lentedag is Michael aan het werk. In een rok, en dat trekt de aandacht.

WERKSTRAF VOOR VALSE VACCINATIEBEWIJZEN | Een 26-jarige Arnhemmer die tijdens coronatijd werkzaam was bij de GGD maakte in zijn vrije tijd twee vaccinatiebewijzen voor zichzelf aan terwijl hij de prikken niet had genomen. De rechtbank veroordeelde hem dinsdag tot een werkstraf van 120 uur voor valsheid in geschrifte en computervredebreuk.

MAN AANGEHOUDEN VOOR STATIEGELDFRAUDE | Een 44-jarige man dacht een makkelijke buit te kunnen scoren door barcodes op blikjes te plakken en er statiegeld mee binnen te harken. Helaas voor hem werkte dat niet helemaal; hij is aangehouden voor oplichting.

VECHTPARTIJ BIJ VITESSE | De spanning slaat toe bij Vitesse. Maximilian Wittek en Million Manhoef zijn dinsdagochtend op de training slaags geraakt met elkaar. Beide spelers werden door trainer Phillip Cocu weggestuurd. Ze krijgen voor het incident een boete.

LOGEREN BIJ DE MEILANDJES? | Wie spontaan een nachtje wil verblijven in de nieuwe bed and breakfast Code Rosé van de Meilandjes, zal geduld moeten hebben. Het pension zit in de maanden mei, juni en juli al flink vol. En dat terwijl het boekingssysteem maandag pas is geopend.

FEEST OM ZEEAREND-NEST IN KEKERDOM | De vogelaars van Kekerdom vieren al een week lang feest omdat een jong paartje zeearenden een nest bouwt in de naburige Millingerwaard. Er zijn ook zorgen: soms is het erg druk en luidruchtig op de fietsdijk, vanaf waar het nest redelijk goed is te zien.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.