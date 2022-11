Station Ede-Wageningen is een paradijs voor fietsendieven • Orgel Joke komt terug naar de Achterhoek

Timmerman (62) Veenen­daals bedrijf ontslagen nadat hij ‘voor de grap’ borsten van collega betastte

Een 62-jarige timmerman die 37 jaar in dienst was bij een Veenendaals bedrijf, is op staande voet ontslagen omdat hij tijdens de lunch de borsten van een collega betastte. Volgens de man zelf was het een uit de hand gelopen grap, maar daar dacht zijn directeur anders over.

18:03