Steeds drukker met toeristen in Gelderland, maar vooral in de zomer

Dat blijkt uit cijfers van het bureau Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen. ,,Voor de coronacrisis waren we heel druk om de stroom toeristen meer te verdelen over de seizoenen’’, vertelt directeur Herre Dijkema. ,,Maar corona gooit echt roet in het eten. De Veluwe is in de zomer vanzelf al redelijk goed bezocht en dat werd in 2020 én 2021 alleen maar meer, terwijl het in de winters rustig bleef.’’