Steeds drukker op de weg, maar de files blijven weg

Uit tellingen van de Provincie Gelderland en data van het bedrijf Flitsmeister uit Veenendaal blijkt dat het op de weg al bijna weer net zo druk is als voor de uitbraak van het coronavirus. Zo reden er in de eerste week van juni maar 2 procent minder auto's over de A348 tussen Arnhem en Dieren dan in de laatste week vóór de coronacrisis.



Op de grens met Duitsland is het op werkdagen soms zelfs drukker dan in de eerste week van maart. In het weekeinde is het op de Gelderse wegen rustiger, maar ook dat verkeersbeeld zal snel veranderen, verwacht de provincie.