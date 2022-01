Steeds meer leerlingen in de regio thuis: gevolgen corona breiden zich als olievlek uit in het onderwijs

De beslissing was onoverkomelijk, vertelt interim-directeur Patrick Vreeman van de middelbare school in Huissen. ,,Dinsdag zaten al zestien tot zeventien van de in totaal 48 klassen thuis. En er waren ouders die hun kinderen thuis wilden houden uit angst voor een eventuele besmetting. We hebben vervolgens versneld overleg gehad en besloten de ouders te informeren dat we in elk geval tot maandag uitsluitend online les geven.”