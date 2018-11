Steeds meer mensen uit de Randstad verhuizen naar Gelderland

Uit de verkenning ontstaat het eerste beeld, omdat vooral steden met goede weg- en spoorverbindingen aan populariteit winnen. Dat lijkt erop te wijzen dat het gaat om mensen die voor hun werk heen en weer gaan reizen naar het westen. De provinciale ambtenaren zien in een eerste analyse geen sterke groei van het aantal westerlingen dat neerstrijkt in woonboerderijen op het platteland.



Uit het onderzoek van het ministerie moet duidelijk worden wat Gelderland in de komende jaren te wachten staat. Mogelijk is de consequentie dat in de Gelderse steden meer huizen gebouwd moeten worden. Ook kan een groei van het aantal pendelaars tussen Gelderland en de Randstad zorgen voor grotere drukte op de wegen en in de treinen en bussen, en zijn daar ook extra maatregelen nodig. Het onderzoek moet volgend jaar afgerond zijn.