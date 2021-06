Steekpartij in Vlissingen: gewonde met mes in hoofd afgevoerd naar ziekenhuis

Voetbal­vrij­wil­li­gers hebben tranen in de ogen, eerst de corona-ellende en nu brandt de kantine af: ‘In- en intriest’

15:10 PUIFLIJK - Vlak voor corona hadden hardwerkende vrijwilligers van voetbalclub SCP in Puiflijk de hele kantine nog in een fris jasje gestoken: nieuwe bar, nieuwe vloer, nieuw plafond. Net weer opgestart na ruim een jaar corona-ellende, werd de dorpsclub in het Land van Maas en Waal zaterdagochtend vroeg overvallen door een felle brand. ‘Dit is in- en intriest.’