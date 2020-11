Stefan (15) redde met reanimatie het leven van zijn schoolgenootje: ‘Ik zat echt vol adrenaline’

Edsilia Rombley brengt show in Het Koninklijk Concertge­bouw op album uit

8:00 Fans die het concert van Edsilia Rombley in Het Koninklijk Concertgebouw moesten missen wegens de aangepaste coronamaatregelen, hoeven niet te treuren. De zangeres heeft de show namelijk laten vereeuwigen op een live-album, dat vandaag is uitgekomen. ‘In deze gekke tijd is dit voor mij echt een hoogtepunt geweest’, laat Rombley weten.