Stel dat ‘nog geen twee jaar’ in monumentale woning woont, ziet huis tot de grond toe afbranden

Raar geluid

De bewoners, een man en een vrouw, zaten beneden en waren op het moment van de brand nog wakker. Een van de twee hoorde een raar geluid uit de openhaard komen, waarna zij de brand ontdekten. De bewoners wisten zich op tijd in veiligheid te brengen en schakelden de brandweer in.

De brandweer was snel ter plaatse maar bij aankomst stond het rieten dak van de woning al volledig in brand. Meerdere brandweerwagens werden opgeroepen. Na zo’n 1,5 uur blussen was de brand onder controle. Bij de brand kwam veel rook vrij, die goed te ruiken was in de wijde omgeving.

Woning uit 1900

De woning, die in 1900 is gebouw, brandde tot de grond toe af. Enkele muren zijn nog overeind gebleven maar de woning moet als verloren worden beschouwd. De Veenhuizerweg was de hele nacht afgesloten vanwege de brand. De brandweer was nog tot vroeg in de ochtend bezig met nabluswerkzaamheden. De precieze oorzaak van de brand is nog onbekend.