Stel de beslissingen niet langer uit: geef dierentuinen en sportscholen groen licht

Buren na dodelijke steekpar­tij in Arnhem: ‘We hebben gedaan wat we konden’

19:47 ARNHEM - De steekpartij zondagavond in de Dragonstraat in Arnhem kende een dodelijke afloop, zo werd in de loop van maandag bekend. Buren schoten het 27-jarige slachtoffer uit Doesburg te hulp, maar dat mocht niet baten.