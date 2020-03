‘Stel heffen wegenbelasting uit vanwege corona’

video Auto slaat over de kop en richt ravage aan in IJzendoorn

15:24 IJZENDOORN - Een automobilist is zaterdagavond laat meerdere keren over de kop geslagen op de Waalbandijk in IJzendoorn. De bestuurder reed rechtdoor in een bocht, ramde een verkeersbord en sloeg vervolgens over de kop.