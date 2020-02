Stel je eens voor: een kind van 8 dat zichzelf spuitjes geeft, of dat crystal meth warm maakt

Jouw Mening Ook ik ervaar geregeld overlast door daklozen

7:40 Mensen klagen vaker over daklozen. Het aantal klachten vanwege overlast is in Arnhem, Ede en Nijmegen in vijf jaar tijd verdubbeld. Omwonenden en voorbijgangers bellen de politie bijvoorbeeld omdat zij zich onveilig voelen of omdat zij zien dat er alcohol in het openbaar wordt gedronken.