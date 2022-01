Stel jij je boosterprik ook uit vanwege je zomervakantie? Niet doen, zegt het ministerie

Meerdere mensen gaven recent in deze krant aan dat ze even wachten met de boosterprik uit vrees dat ze anders voorafgaand aan hun zomervakantie - de belangrijkste reden voor hen om de prik te halen - nog een boosterprik zouden moeten halen.



In belangrijke vakantielanden als Griekenland en Italië is reizen op dit moment alleen toegestaan met een QR-code die slechts zes maanden na de laatste prik geldig is. Wie in januari een boosterprik heeft gehad, moet in dat geval voor een vakantie half augustus nóg een prik halen.