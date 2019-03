'Stelletje linkse leugenaars!': hoe berichtte De Gelderlander over Baudet?

Het is vast geen geheim: ook journalisten hebben een privé-mening én stemrecht. Maar mag die mening doordringen tot in de krantenkolommen? In commentaren en columns wel, bij de gewone nieuwsverhalen niet.

Daarom: rubriek over journalistieke keuzes van De Gelderlander. Deze week: is de krant links of rechts? Of ons dat bij De Gelderlander ook lukt? Na de grote overwinning van Thierry Baudet en zijn partij Forum voor Democratie bij de Provinciale Statenverkiezingen, kregen we weinig fijnzinnige reacties van lezers op onze analyses en berichten daarover. ‘Linkse leugenaars zijn jullie’, aldus de een. ‘Het demoniseren gaat door’, aldus een ander, refererend aan een term die 17 jaar geleden ook opdoemde nadat Pim Fortuyn werd vermoord en 'de media’ dat werd verweten.

Maar ook van linkerzijde klonk kritiek en boe-geroep. Waarom pakten we zó groot uit op de voorpagina met een 21-jarige uit Nijmegen die werd opgepakt wegens de anti-Baudet leus die ze had geroepen tijdens een demonstratie, volgens justitie een doodsbedreiging?

Het ‘spook van demonisering’ waart misschien onbewust nog wel rond op redacties: de angst om als media het verwijt te krijgen dat je de een harder aanpakt dan de andere. Maar kritisch kijkend naar onze eigen berichtgeving in De Gelderlander hebben we toch echt ruimschoots zowel links als rechts aan het woord laten komen. Lezers die boos zijn over het feit dat kritisch gekeken wordt naar de uitspraken van Baudet verwarren normaal journalistieke werk - kritisch zijn op alles en iets duiden - met het hebben van een politieke voorkeur. Als links je berichten te rechts vindt en rechts je berichten te links, doe je blijkbaar iets goed.

Waar we wél echt voor moeten waken is disbalans in berichtgeving. Alleen maar kritische noten over iemand prominent brengen en nuancering uit de weg gaan? Dat riekt naar oordeelsvorming. Iedere flard over ‘Baudet’ brengen omdat het ook online lekker 'scoort'? Dat moet niet onze drijfveer zijn. Dat is-ie gelukkig ook niet.

Toch vlogen ook wij deze week een keer uit de bocht. Met de kop ‘Zij predikt naastenliefde, hij stemde FvD’ boven een artikel over een relatie tussen linkse en rechtse stemmer zonden we de boodschap uit dat je als FvD’er blijkbaar niet voor naastenliefde kan zijn. Erg kort door de bocht. En niet handig. Helemaal niet als je al onder een vergrootglas ligt.