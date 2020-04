Sterren zien vallen boven Oost-Nederland? Ga vannacht een uurtje de tuin in!

Met naar verwachting een stuk of vijftien vallende sterren per uur is er in elk geval ruime gelegenheid om iets te wensen. Ook Alex Scholten van de Volkssterrenwacht in Bussloo gaat ‘misschien nog even een uurtje kijken’, al moet hij morgen gewoon weer werken.

Piepkleine steentjes

In de heldere nachten zoals deze week kan het eigenlijk niet mis gaan. In werkelijkheid gaat het overigens niet om sterren, zegt Scholten, maar om meteoren. Het zijn piepkleine stukjes steen en gruis van een paar centimeter of zelfs millimeter. ,,Dat komt van kometen en het beweegt in stofbanen door ons zonnestelsel. In onze baan om de zon passeert de aarde ieder jaar een paar van die stofbanen.’’

Rookachtig spoor

De meest bekende sterrenregen is die van de Perseïden in augustus, maar de Lyriden is waarschijnlijk de oudst bekende meteorenzwerm, meldt meteoroloog Jaco van Wezel van Weeronline. Al 2600 jaar geleden werd melding gemaakt van deze vallende sterren, waarbij soms ook vuurbollen te zien zijn, met een rookachtig spoor.

Ze zijn afkomstig van de komeet Thatcher. Ze ontlenen hun naam echter aan het sterrenbeeld Lier, waaruit ze tevoorschijn lijken te komen. De Lyriden kruisen elk jaar de baan van de aarde, in de tweede helft van april.

De stofbanen kunnen in theorie wat veranderen, zegt Scholten. Het gruis verspreidt zich en er komt wat bij, maar dat soort veranderingen duren duizenden jaren. ,,In een mensenleven zie je dat niet.’’

Gloeiend gas

Wat zie je eigenlijk wel? ,,Je ziet lichtflitjes van een fractie van een seconde tot soms één of twee seconden als de stofdeeltjes op ongeveer honderd kilometer hoogte in de dampkring verdampen. Je ziet niet het verbranden van de deeltjes zelf. Wat je ziet is een bundel van hete lucht die daarbij ontstaat, gloeiend gas.’’

Die sporen kunnen behoorlijk lang zijn, legt Scholten uit. ,,Stel dat zo'n stukje steen twintig kilometer per seconde gaat dan is een lichtflits van een seconde dus twintig kilometer lang.’’

Om de Lyriden te kunnen zien is geen speciale apparatuur nodig. Het blote oog, een heldere hemel, een ligstoel, warme kleren en wat geduld zijn de belangrijkste benodigdheden, aldus Van Wezel en Scholten.