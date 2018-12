Sterrenkok in zijn theater van smaak: de Kromme Dissel in Heelsum

video Demonstra­tie ‘gele hesjes’ rustig verlopen, geen sprake van ‘honderden betogers’

14:04 NIJMEGEN - Van een woedende menigte tijdens de eerder aangekondigde demonstratie van de ‘gele hesjes’ in Nijmegen is zeker geen sprake. Rond het middaguur is zo'n veertigtal mensen op de been in de Marikenstraat, in het centrum van de stad.