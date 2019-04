Sterrenkoks gaan op aspergebedevaart in de Zwitserse Alpen

Een rolletje tonijn, ganzenlever en gemarineerde asperges. Het was afgelopen weekeinde slechts één van de zeven gerechten die op het menu stonden. Het was een bijzondere bijeenkomst in Hostellerie am Schwarzsee in Zwitserland: de promotie van de Nederlandse asperges door een klein legertje van Nederlandse koks.



De koks, samen goed voor zeven Michelinsterren, zijn te gast bij het inmiddels traditionele Spargel-Wochenend in het hotel van de Nederlandse eigenaar Peter Roodbeen. René Brienen van Brienen aan de Maas in Well, zelf goed voor één Michelinster, werd bijgestaan door Martin Kruithof van het tweesterrenrestaurant De Lindenhof in Giethoorn, Erik van Loo van het Rotterdamse Parkheuvel, Erik de Mönnink van De Swarte Ruijter in Holten, Yuri Wiessen van het Eindhovense restaurant Wiesen en meesterkoks Michel Lambermon en Hein Willems. Ze zijn allen lid van het genootschap Les Patrons Cuisiniers, een selecte groep topkoks in Nederland.