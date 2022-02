Sterven maar eerst een sterrenmaal, chefkok kookt op speciaal verzoek in ziekenhuis: ‘Geweldig man’

De dood komt, daar kun je lang en moeilijk over doen. ,,Maar ik heb een fantastisch leven gehad, prachtige kinderen”, zegt John Ling. ,,Wat wil je nog meer?”



Het is eigenlijk een retorische vraag, die Ling stelt op de afdeling van het Tilburgse ziekenhuis waar hij nog een week te leven heeft. Of twee. Of een maand. Niemand die het weet.



Beter wordt de 74-jarige niet meer, hij is ongeneeslijk ziek. Maar wat hij nog wel wil: lekker eten. Een pan mosselen en biefstuk met asperges om precies te zijn. Een paar verdiepingen lager staat chefkok Paul Kappé in de keuken, speciaal uitgerukt voor dit maal. Kappé is normaal gesproken - daar begon deze ochtend - te vinden bij restaurant Monarh waar hij als chefkok een Michelinster bij elkaar kookte. De eerste en (vooralsnog) enige ster van Tilburg.