Stikstofstrijder Johan Vollenbroek: provincie moet boeren zonder vergunning aanpakken

Bedrijven die stikstof uitstoten zonder dat ze daar de verplichte vergunning voor hebben, moeten aangepakt worden. Dat is de inzet van een nieuw offensief van stikstofstrijder Johan Vollenbroek uit Nijmegen. Bij provinciehuizen, te beginnen in Gelderland, vallen vanaf vandaag al verzoeken in de bus om op te treden tegen dit soort, veelal agrarische, bedrijven.

Op die manier willen Vollenbroeks organisaties Mobilisation for the Environment (MOB) en Vereniging Leefmilieu de provincie Gelderland dwingen om op te treden tegen overwegend agrarische bedrijven die stikstof uitstoten, terwijl ze daar buiten hun schuld geen vergunning voor hebben. Tot nog toe wordt die illegale situatie gedoogd.

Het Rijk en provincies zijn bezig om al deze bedrijven zo snel mogelijk alsnog een natuurvergunning te verstrekken. Dat stuit de twee milieuorganisaties tegen de borst. ,,Dat moet per bedrijf bekeken worden, want de uitstoot en het effect daarvan op de natuur verschilt per bedrijf", zegt Valentijn Wösten, advocaat van MOB en Leefmilieu. De inzet zou volgens hem moeten zijn dat deze bedrijven hun stikstofuitstoot zo veel mogelijk omlaag brengen.

PAS-melders

Het gaat om de zogenoemde PAS-melders, ruim 3.600 veelal boerenbedrijven die eerder zonder vergunning mochten uitbreiden. Daarvan zijn er 375 in Gelderland. Nadat de rechter in 2019 het stikstofbeleid na procedures van Vollenbroek en andere milieuorganisaties onderuit haalde, bleek dat deze ondernemingen alsnog een natuurvergunning nodig hebben. Provincies willen deze bedrijven helpen door stikstofruimte te gebruiken van onder andere stoppende boeren, het zogenoemde salderen.

De twee Nijmeegse milieuorganisaties hebben 'fundamentele bezwaren’ tegen deze methode. De uitstoot van stikstof moet drastisch omlaag om schade aan kwetsbare natuurgebieden tegen te gaan, met salderen zal dat volgens hen niet gaan lukken. MOB en Leefmilieu willen meedenken over een goede oplossing voor de PAS-melders, maar ‘dan moet er eerst diepgaand onderzoek komen naar de problemen rond het salderen’. Willen provincies dat niet, dan stappen de organisaties naar de rechter.

Wachten op minister

Daarnaast zou het uitgangspunt in het stikstofbeleid moeten zijn: wat is nodig om de Nederlandse natuur overeind te houden, zegt Wösten. ,,Eerst moet gekeken worden welke maatregelen daarvoor noodzakelijk zijn en in welk tempo dat moet gebeuren. Daarna kun je kijken welke ruimte er is voor de PAS-melders.”

De Gelderse gedeputeerde Peter Drenth zegt in een reactie dat de landbouwminister binnen drie jaar zorgt voor een oplossing voor de PAS-melders. ,,Als een vergunning niet mogelijk is, dan volgt handhaving. Daarvoor wachten we eerst het traject van de minister af.”

‘De belastingbetaler gaat betalen voor verlagen stikstofuitstoot’

Twee jaar geleden haalde de rechter het stikstofbeleid onderuit. Nog steeds ligt er geen goed plan om dit probleem op te lossen, zeggen twee Nijmeegse milieuorganisaties. Zij eisen nu dat een groep bedrijven zonder vergunning wordt aangepakt. Uitleg in vier vragen.

1. Hoe staat het nu met het stikstofprobleem?

Onlangs kwam het kabinet met een wet om de stikstofuitstoot door boerenbedrijven, industrie en wegverkeer in 2035 te halveren. Dat is nodig om kwetsbare natuurgebieden te beschermen. ,,Maar het ontbreekt aan een plan om dat goed uit te voeren”, zegt Valentijn Wösten. Hij is advocaat namens de milieuorganisaties MOB en vereniging Leefmilieu. Door toedoen van de MOB van Johan Vollenbroek, ook toen bijgestaan door Wösten, veegde de Raad van State in mei 2019 het stikstofbeleid van tafel. ,,Het uitgangspunt in het stikstofbeleid moet zijn: wat is nodig om de Nederlandse natuur overeind te houden. En niet hoe we zo veel mogelijk boerenbedrijven in stand kunnen houden”, zegt Wösten. Maar er moeten wel huizen gebouwd, wegen aangelegd en bedrijven uitgebreid worden, zegt het kabinet. Bovendien zit de overheid met een groep ondernemers in de maag, de zogenoemde PAS-melders.

2. Wat zijn PAS-melders?

Onder het oude stikstofbeleid (PAS) hebben vanaf 2015 ruim 3.600 bedrijven, waarvan 85 procent agrarische, legaal kunnen uitbreiden zonder nieuwe vergunning. Dat zijn niet altijd de grootste uitstoters, het ging om gevallen waarbij de toename van de stikstofuitstoot beperkt was. Deze ondernemers hoefden daarom alleen een melding te doen bij de provincie. Buiten hun schuld om, omdat het stikstofbeleid is onderuitgehaald, moeten deze bedrijven alsnog een natuurvergunning aanvragen. Daarvoor is extra stikstofruimte nodig en die is er meestal niet. Het Rijk en de provincies willen alle PAS-melders toch zo snel mogelijk legaliseren.

3. Welke oplossing is er voor deze bedrijven?

Salderen, heet dat in jargon. De PAS-melders krijgen dan extra stikstofruimte die elders over is. Bijvoorbeeld van boeren die stoppen. Maar salderen gebeurt ook met bedrijven die juridisch gezien nog ruimte over hebben: die stoten minder stikstof uit dan ze volgens hun vergunning zouden mogen. Die ruimte wordt nu nog niet meegeteld in de totale uitstoot. Als echter al die extra ruimte uit die vergunningen alsnog wordt benut, dan stijgt de totale daadwerkelijke uitstoot van stikstof fors, bleek onlangs uit onderzoek van onder meer journalistiek platform Investico. Bovendien worden met deze handel gratis vergunde emissies plotseling geld waard. Dat gaat om miljarden euro's, zegt Wösten. ,,Voor provincies wordt het daardoor moeilijker controle te houden op de uitstoot. De belastingbetaler dreigt te moeten gaan betalen voor het uitkopen van vergunningen om de emissies omlaag te brengen.”

4. Wat gaan de milieuorganisaties hier tegen doen?

Salderen moet stoppen, vinden MOB en Leefmilieu. Dat willen ze afdwingen door nu provincies te dwingen tot handhaving van de illegale situatie bij de PAS-melders. Te beginnen in Gelderland. Vandaag gaan ze op het provinciehuis in Arnhem handhavingsverzoeken indienen voor 50 bedrijven. Gelderland telt weliswaar 375 PAS-melders, maar die allemaal laten aanpakken is niet te behappen voor de milieuorganisaties. Wijzen provincies dit af, dan stappen ze naar de rechter. Die zal zich dan moeten uitspreken over de methode van salderen, verwachten de natuurorganisaties.