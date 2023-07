Stoofpot bij een oranjebruine tent: in dit zorgcomplex in Grave is het weer even de zomer van 1977

met video Goldband en Maan verschij­nen plots in achtertuin van Jelle voor privéoptre­den: ‘Buren vonden het prachtig’

Goldband gaat deze zomer van festival naar festival en zit helemaal volgeboekt, maar op een doordeweekse woensdag verschenen ze zomaar even in de tuin van Jelle Meinesz. De Hagenaar regelde een afscheidsfeest voor vrienden die gaan emigreren naar Spanje. En daarvoor wilde de Haagse band wel even langskomen. ,,En toen verscheen Maan ook nog even.’’