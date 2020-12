Stookalert voor Gelderland en Limburg: RIVM waarschuwt voor gezondheidsklachten en hinder

Video Duitse band Tokio Hotel naar Arnhem voor optreden in Musis

15:30 ARNHEM - De Duitse band Tokio Hotel treedt zaterdag 16 oktober 2021 op in de Arnhemse concertzaal Musis. Het concert in de Gelderse hoofdstad is onderdeel van de tournee ‘Beyond The World’, en is het enige dat de poprockband uit Maagdenburg in Nederland zal geven.