Stop per direct met de verkoop van rookwaar in supermarkten en tankstations

Verwarde Pool laat zijn broek zakken voor gasten van restaurant in Veenendaal: voorwaarde­lij­ke celstraf

Wegens schennis en vernieling in Veenendaal is een 39-jarige Pool vrijdag door de politierechter in Utrecht veroordeeld tot vier dagen voorwaardelijke gevangenisstraf. Het Openbaar Ministerie (OM) had een boete van 250 euro geëist.

21 maart