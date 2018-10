Storing Vodafone: 4G internet ligt eruit

‘Rhedenaar (28) masturbeer­de voor woonkamer­raam bij vrouwen’

15:31 ARNHEM/ RHEDEN - In elk geval drie vrouwen hebben in oktober en november 2017 in Rheden te maken gekregen met een 28-jarige Rhedenaar, die voor het woonkamerraam kwam staan masturberen. Ook bedreigde de man twee andere vrouwen, vernielde hij een muur en had hij speed in bezit. Tenminste, dat acht de officier van justitie allemaal bewezen.