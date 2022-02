Storm Eunice trekt spoor van vernieling: ziekenhuis Tiel verliest deel dak, heel wat bomen omgevallen

OPROEP | Stuur ons je foto of video van storm Eunice in onze regio

Storm Eunice raast vanmiddag en vanavond over Nederland en dus ook over onze regio. Waait er bij jou in de straat een boom om of is er andere stormschade bij jou in de buurt? Stuur ons dan je foto of video, zodat we die kunnen meenemen in de berichtgeving.

18 februari