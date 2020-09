Storm in Zeeland: tientallen strandhuisjes weggeblazen, brandweer rukt 100 keer uit

VLISSINGEN - Storm Odette raasde afgelopen uren over Zeeland. Bomen vielen op gebouwen en tientallen strandhuisjes werden omvergeblazen. De brandweer had de handen vol; ruim 100 keer rukten ze uit voor stormschade.

Het is een ravage op het strand tussen Domburg en Oostkapelle. Tientallen strandhokjes zijn kapotgewaaid, in zee beland of überhaupt nergens meer te bekennen. Stukken hout en de inhoud van weggewaaide standhokjes liggen verspreid in de branding.

Suzanne Marahus uit Kortgene is uit voorzorg naar het strand gekomen om haar hokje leeg te halen. Dat staat er nog, maar die van haar buren zijn verdwenen. ,,Echt heftig dit”, zegt Marahus. ,,Maar ik ben zo blij dat hij er nog staat. Sommigen denken, het is maar wat hout, maar het is toch algauw duizend euro.” Ook in Nieuwvliet werden meerdere strandhuisjes omvergeblazen.

Omgewaaide bomen

De storm zorgde voor een spoor aan ellende in Zeeland. De brandweer rukte 108 keer uit. De helft van de meldingen kwam uit waarvan Zeeuws-Vlaanderen. Op meerdere plekken vielen daar bomen of grote takken op gebouwen en woningen. Enkele daken sloegen door de storm los en veroorzaakten wateroverlast vanwege de hevige regen.

In Terneuzen waaide een steiger om en raakte het dak van een horecapand los. De overige meldingen waar kleiner. Veelal ging het om omgevallen bomen of takken op wegen. In Renesse zorgde een omgewaaide boom op een elektrische kabel voor een stroomstoring (foto boven) aan de Hogezoom.

Volledig scherm Een omgewaaide boom zorgde in Renesse voor een stroomstoring. © AS Media

Balletschool blank

De vloeren van balletschool Free, aan de Oude Vismarkt in Goes, staat door de regenval blank. Ook de rioleringen van meerdere straten in en rond Goes konden het water niet verwerken, zoals in Kloetinge (Lewestraat, Schalklaan en Brederodestraat) en Goes (Breitnerstraat en ‘s’Heer Elsdorpweg).

Schip in problemen

Op de Westerschelde, ter hoogte van De Griete, kwam gisteravond de duwboot Fraternite in de problemen. Het schip was onderweg vanuit Antwerpen naar Gent. De KNRM en sleepbedrijf Multraship schoten met meerdere schepen te hulp om mensen van het schip te halen en het schip weer in veilig vaarwater te brengen. Dat lukte uiteindelijk ook.

De Westerschelde Ferry tussen Vlissingen en Breskens is sinds vrijdagavond uit de vaart. Er rijden bussen via de Westerscheldetunnel. Het treinverkeer tussen Middelburg en Vlissingen was een poosje vertraagd, omdat er spullen op de rails waren gewaaid. Dat is inmiddels weer opgelost. Attracties op de kermissen in Terneuzen (in het centrum) en Goes (bij de Zeelandhallen) werden stilgezet.

Hoewel Odette ook in Zeeland flink tekeer ging, was de storm het zwaarst in Hoek van Holland. Daar werd een poosje windkracht 10 gemeten. In Zeeland was de kracht van de wind een fractie minder: windkracht 8 a 9, en windstoten tot 100 kilometer per uur. Na elf uur nam de wind wat af, al gaf het KNMI toen wel aan dat nog de hele nacht zware windstoten voor kunnen komen in Zeeland.

Volledig scherm Een boom viel over de afrit van het tankstation langs de A58 bij 's-Heer Arendskerke. De brandweer haalde 'm weg. © HV Zeeland

Volledig scherm Wateroverlast in de Lewestraat in Kloetinge. © Harmen van der Werf

Volledig scherm De Fraternite in de problemen op de Westerschelde. Sleepboten assisteren. © Adri van de Wege

