Stormloop op omstreden obesitasmedicijn • Linn (9) Redde haar vader en krijgt een lintje

PORTRET GIDEON VAN MEIJEREN: ‘HIJ LIJKT WEL GEHERPROGRAMMEERD’ | Gideon van Meijeren is in korte tijd vanuit het niets uitgegroeid tot een van de gezichten van Forum voor Democratie. Met extreme uitspraken zorgt hij als Tweede Kamerlid telkens voor ophef. Van de bedachtzame en onopvallende Doetinchemmer die rechten studeerde in Nijmegen, lijkt weinig over. Hoe werd hij zo en gelooft hij zelf wel in zijn complottheorieën? Een profiel.

STORMLOOP OP OMSTREDEN OBESITASMEDICIJN | Sinds dit voorjaar is er een stormloop op het obesitasmedicijn Saxenda, dat sinds kort wordt gedekt in de basisverzekering. Mogelijk is het afvalmedicijn aan de verkeerde patiënten voorgeschreven. Zorginstituut Nederland was voor de invoering al gewaarschuwd.

AARDVERSCHUIVING ZUID-ITALIË: ONDUIDELIJKHEID OVER DODENAANTAL | Een aardverschuiving op het Zuid-Italiaanse eiland Ischia heeft volgens de minister van Infrastructuur zeker acht doden geëist. De minister van Binnenlandse Zaken en de prefect van de regio Napels zeiden later dat er nog geen bevestigde doden zijn. Lokale media melden een tiental vermisten.

NACHTLEVEN NIJMEGEN LUIDT DE NOODKLOK | Nijmegen verliest vier nachtzaken op de culturele broedplekken: Brebl, Strandbar Stek, Hubert en Neus, samen goed voor jaarlijks zo’n 125.000 bezoekers. Voor hen is geen nieuwe locatie beschikbaar. ‘Een stille ramp’ vinden de clubs. Ze hebben zich verenigd in platform Nachtcult en gaan actievoeren.

ACTIVIST MET GEWELD VAN MILITAIRE BEURS VERWIJDERD | Activist Arthur Graaff uit Bussum is zaterdagochtend met geweld verwijderd uit de Markthal in Didam. De antifascist was niet welkom bij de maandelijkse Militaria, een beurs voor oorlogsverzamelaars.

BANAAN VAN DE TOEKOMST GROEIT IN BEMMELSE KAS | Een bananenbos in de Betuwe, waar een strijd woedt tegen het duister klinkende ‘Black Sigatoka’. Dit is geen wilde fantasie, maar realiteit in een kas in Bemmel. Wat daar gebeurt, is van belang voor de hele wereld.

ANIMO VOOR GRIEPPRIK VALT TEGEN | Veel huisartsen zitten met ladingen griepvaccins, omdat de animo voor de griepprik dit jaar veel minder groot is dan gedacht. Er lijkt sprake van prikmoeheid.

‘STEEDS MEER WEDSTRIJDEN ZONDER UITPUBLIEK’ | Steeds meer wedstrijden in het betaald voetbal worden de komende jaren zonder uitpubliek gespeeld. Dat verwachten twee politiechefs, die in Oost-Nederland belast zijn met de organisatie van veiligheid rondom wedstrijden van Vitesse, NEC, De Graafschap, FC Twente, Heracles Almelo, Go Ahead Eagles en PEC Zwolle. „Een kleine groep verpest het voor de rest.”

LINN (9) REDDE HAAR VADER EN KRIJGT EEN LINTJE | De meeste meisjes van 9 jaar maken niet mee wat Linn Haefkens (9) uit Wijchen meemaakte. Meerdere keren hielp ze haar vader uit een levensbedreigende situatie. Vrijdag kreeg ze daarom een Kinderlintje.

HAROLD MAG DE VAKANTIEHUISJES IN ZIJN ACHTERTUIN NIET LANGER VERHUREN | Bergenaar Harold van der Burg (54) vergat een vergunning aan te vragen voor drie vakantiewoningen die hij verhuurt aan de Bergsebaan. Dat komt hem duur te staan. Voorlopig mag hij ze niet meer verhuren. En dat terwijl de huisjes in zijn achtertuin er al jaren staan.

ONDANKS INFLATIE TOCH KOOPWOEDE OP BLACK FRIDAY | Koopjesfestijn Black Friday heeft dit jaar tot een ongekende koopwoede geleid. Er werd voor ruim 300 miljoen euro extra verkocht dan op een normale vrijdag.

DINY EN HARM VIEREN PLATINA HUWELIJK | Het echtpaar Verhaaff–Muller uit Velp is 70 jaar getrouwd. Dit jaar is het stel het enige paar in de gemeente Rheden dat het platina huwelijksfeest viert. ,,Het was liefde op het eerste gezicht.”

VADER HOOFDVERDACHTE MALLORCA-ZAAK LOOFT BELONING UIT | De vader van de tot zeven jaar cel veroordeelde hoofdverdachte in de zaak rond het geweld op Mallorca looft een wel heel opmerkelijke beloning uit. Hij geeft zijn snackkar ter waarde van minstens 15.000 euro weg in ruil voor videobeelden van de ware toedracht. ,,Sanil is onschuldig’’, zegt de Hilversummer tegen het AD.

DELANO WAS EEN ‘PAYBOY’ EN HAD BETAALDE SEKS OP PARKEERPLAATSEN | Payboys worden ze genoemd. Jongens die hun geld in de prostitutie verdienen, in een donkere wereld die zich afspeelt in hotels, parken en op achterbanken van auto’s. Dit is het openhartige verhaal van payboy Delano (24), die hoopt lotgenoten een zetje te geven om uit het wereldje te stappen.

150 KLIMAATDEMONSTRANTEN AANGEHOUDEN NA SNELWEGBLOKKADE | Actievoerders van Extinction Rebellion hebben zaterdagmiddag opnieuw de Utrechtsebaan (A12) in Den Haag geblokkeerd. Een groep van 250 demonstranten blokkeerde in beide richtingen de snelweg. De politie heeft de actievoerders van de weg verwijderd. Er zijn ongeveer 150 personen aangehouden, meldt een woordvoerder.

