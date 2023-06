Straf voor Brech kan blijven: hij móet Nicky hebben gedood, ‘ook zonder duidelijke doodsoorzaak’

Nicky Verstappen verdween in de nacht van 9 op 10 augustus 1998 van het jeugdkamp op de Brunssummerheide. Een dag later werd zijn lichaam in een nabijgelegen kerstbomenperceel gevonden. Heel lang leek de zaak onopgelost te blijven. Pas in 2018, na een grootschalig DNA-onderzoek, kwam B. in beeld. Toen de naam van de Limburger bekend werd, bleek hij echter spoorloos. B., een fanatiek bushcrafter, werd na een klopjacht in Spanje gearresteerd.