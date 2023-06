Strandwachten helpen bij bevalling in openbaar toilet aan Vlaamse kust: ‘Dit maken we niet elke dag mee’

Rapper Lil Wayne kan eigen liedjes niet herinneren door geheugen­ver­lies: ‘Een vloek’

Lil Wayne weet door geheugenverlies voor een groot deel niets meer van zijn eigen hits. Dat zegt de 40-jarige rapper in gesprek met Rolling Stone. ,,Dat is gewoon de eerlijke waarheid. Je zou me over een liedje kunnen vragen en dan zou ik waarschijnlijk niet eens weten waar we het over hebben.”