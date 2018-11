Streaker legt duel Rijnsburgse Boys-AFC stil

Bij de wedstrijd in de Tweede Divisie tussen Rijnsburgse Boys en AFC werden de voetballers echter verrast door een vrouw die in haar blootje het veld op kwam rennen. Ze stopte even bij een speler van Rijnsburgse Boys, die zichtbaar van slag was door het vrouwelijk schoon. De 'streakster' rende vervolgens snel door en 'ontsnapte' in een van de hoeken van het veld.



Op Twitter hield Rijnsburgse Boys het bij een koele en zakelijke boodschap. ,,We hebben een streaker op het veld. Het spel ligt even stil.” Geen van de mannelijke stewards durfde echt in te grijpen. De vrouw had een spandoek in haar armen. Onduidelijk is wat daarop stond.