Streep door één op de vijf afspraken voor Janssen-prik in Tiel

Nadat het nieuws over Janssen bekend werd, ontstond woensdag bij sommige GGD-locaties zoals in Boxmeer het idee dat het prikken gestopt moest worden. Ook in Tiel zeggen mensen te zijn weggestuurd. Volgens een woordvoerder van de GGD Gelderland-Zuid klopt dit niet helemaal en kregen mensen de keuze wel of niet de prik te halen. Zo is dat in ieder geval niet overgekomen bij verschillende mensen die zeggen heel boos te zijn. Zij wilden juist graag gevaccineerd worden met Janssen.



Wie ervoor kiest geen Janssen te halen, kan op veel plekken pas veel later een prik halen. Bovendien moet iemand dan twee prikken halen. ,,Daarom heb ik besloten mijn Janssen-afspraak te laten staan’’, zegt iemand op Twitter.