Streep door je skivakantie in Winterberg door Duitse maatregelen: ‘Kwart van de kerstreserveringen al kwijt’

Video Laatste Afghanen vertrokken uit veelbespro­ken opvang Harskamp: ‘De mensen zijn goed hier’

HARSKAMP - Het is stil op de legerplaats in Harskamp. Alleen voorbij rollende kledingkasten verstoren de stilte deze woensdagmiddag. Verhuizers zijn druk bezig de barakken leeg te ruimen, zodat het leger ze weer kan gebruiken. De laatste Afghaanse evacués hebben eerder op de dag, in afwachting van hun vertrek, nog een helpende hand toegestoken.

1 december