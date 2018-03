Strengere controle bij de grens? Natuurlijk niet!

Man die agente in Amersfoort wilde wurgen pleegde als 15-jarige al overval

7:37 De man die afgelopen weekend in het centrum van Amersfoort een agente probeerde te wurgen, pleegde in 2012 op 15-jarige leeftijd al een gewapende overval in zijn woonplaats Bunschoten. In 2014 werd hij veroordeeld voor het dealen van drugs en zware mishandeling.