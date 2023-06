Strijd om voetbalkooi in Ochten • Uitslaande brand in veelbesproken pand in Malden • Zwaargewonde in Arnhem

Achtervol­ging Duitse automobi­list eindigt net over de grens in Millingen: wagen gevonden, bestuurder nog spoorloos

Een achtervolging door de Duitse politie is na een flink eind scheuren maandagmiddag geëindigd net over de grens in Millingen. Middenin het Rijndorp trof de massaal uitgerukte Polizei de auto aan waar ze naar op jacht was. Mét gestolen kentekenplaten, maar zonder chauffeur.