Strijd tussen stadsboer Fake Mulder en Gennep bereikt kookpunt: ‘Dat noemt zich een bestuur? Eerder de Limburgse maffia’

vrijdaginterview Met Fake Mulder valt best te praten: ‘Toen iemand last had van de haan heb ik dat beest gelijk de nek omgedraaid’

11 december GENNEP / OTTERSUM - Op zoek naar een minder stressvol leven begon Fake Mulder (49), Groninger varkensboer met hartproblemen, een stadstuin in Ottersum. En hij ging de politiek in. Anderhalf jaar later voert hij een rechtszaak en wordt hij bedreigd en geïntimideerd. En zijn gezin ook.