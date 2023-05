Stromae zegt af voor DTRH • Criminelen in de zorg actief • Zo gaat dat bij Tussen Kunst en Kitsch

PUBLIEKSTREKKER DTRH VALT WEG | De Belgische singer-songwriter Stromae staat deze zomer niet op festival Down the Rabbit Hole op de Groene Heuvels in Beuningen. Volgens de organisatie moet de zanger zijn tournee staken vanwege ‘verslechterde gezondheid’.

DERDE VERDACHTE STEEKINCIDENT OPGEPAKT | De politie heeft dinsdagochtend een 30-jarige Wijchenaar aangehouden in het onderzoek naar het dodelijke steekincident op de Lentse Warande in Nijmegen. Daarbij overleed op dinsdag 21 maart de 29-jarige Omar.

UIT AUSTRALIË IN WIJCHEN VOOR TUSSEN KUNST EN KITSCH | Het immens populaire tv-programma Tussen Kunst en Kitsch streek maandag in Wijchen neer. Zevenhonderd mensen lieten in het kasteel hoopvol hun voorwerpen taxeren. Van peperdure boeken tot volstrekt waardeloze broches. ,,Ik kom helemaal uit Australië.”

VERDACHTEN SUSKE- EN WISKEBENDE BLIJVEN IN CEL | Een terminale vader, psychische klachten, hoge bloeddruk of een dreigend faillissement. Wat de drugsverdachten en hun raadslieden van de vermeende Achterhoekse ‘Suske en Wiske’-bende ook naar voren brachten, voor de rechtbank in Arnhem was het niet voldoende om hen vervroegd vrij te laten. Alle zeven blijven ze voorlopig vastzitten.

CRIMINELE ZZP’ERS SLAAN HUN SLAG IN DE ZORG | De zorg is een lucratieve speeltuin voor criminele zzp’ers. Uit onderzoek blijkt dat mensen zonder diploma’s, maar met een strafblad, als zelfstandig zorgverlener duizenden euro’s per maand binnenharken. Zorg leveren ze niet of nauwelijks, en de pakkans is minimaal.

‘RUSSEN VLUCHTEN UIT BACHMOET’ | Rusland herdenkt jaarlijks op 9 mei de overwinning op nazi-Duitsland in de Tweede Wereldoorlog met een militaire parade op het Rode Plein. Poetin hield daarbij ook een speech en legde vanochtend een link tussen het verleden en de huidige strijd met het Westen, die zou worden uitgevochten in Oekraïne. Lees erover in ons liveblog.

VERDWIJNT MELK IN DE MESTPUT? | ‘Onverantwoord en onnodig’ vinden werkgevers in de zuivelsector de stakingen in de melkfabrieken, waar personeel in actie komt voor een beter loon. De zuivelverwerkende bedrijven vrezen dat honderdduizenden liters melk straks de mestput in stromen.

ZE ZIJN ERUIT | Albert Heijn heeft toegegeven aan de eisen van de vakbonden FNV en CNV voor een nieuwe cao met een looptijd van een jaar. Hierin is onder meer een loonsverhoging van tien procent afgesproken en blijven de overige arbeidsvoorwaarden voor bestaande én nieuwe collega’s van kracht.

HANSEN EN HOEDEMAKERS KOMEN NAAR NEC | NEC heeft de komst van Sontje Hansen en Mees Hoedemakers afgerond. De 20-jarige aanvaller en de 25-jarige middenvelder komen transfervrij over van Ajax en SC Cambuur en tekenen een contract voor vier jaar tot medio 2027 bij de Nijmeegse club.

