Verkeer heeft te maken met sneeuw en mogelijk gladheid

De gevolgen voor het verkeer lijken donderdagochtend relatief beperkt te blijven. Het aantal files in de regio is niet opmerkelijk groter dan normaal. Wel zorgt een aanrijding op de A2 bij knooppunt Deil kort na 08.00 uur voor grote problemen voor verkeer richting Utrecht. Volgens de Verkeers Informatie Dienst liep de vertraging op tot meer dan een half uur, er waren tot kort na 08.30 uur twee rijstroken dicht.



In Gennep belandde een auto op de kop door vermoedelijk de gladheid. Dat gebeurde aan de Stiemensweg in Gennep. De bestuurder kwam in de berm terecht botste tegen een boom en sloeg op kop. Hij raakte daarbij lichtgewond aan een hand en is per ambulance naar een ziekenhuis gebracht. Het voertuig raakte flink beschadigd.



In Nijmegen viel een gewonde toen een auto tegen een tractor botste die aan het strooien was. Dat gebeurde in de vroege ochtend op de kruising van de Groesbeekseweg en de Postweg, meldt de politie. Waarschijnlijk speelde de sneeuw een rol bij de aanrijding. De bestuurder van de auto is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht.