Strooiwagens massaal de weg op in Oost-Nederland: kans op gladheid vannacht

Twee Tesla’s belanden binnen één week in de sloot in Tiel: was het de auto of de weg?

21:45 TIEL - Twee keer binnen een week vlogen Tesla-auto’s uit de bocht in de Jonkheer P.A. Reuchlinlaan in Tiel. Wat is er zo bijzonder aan die route dat op deze locatie twee forse ongelukken konden plaatsvinden. Of gaat er iets niet goed met Tesla's?