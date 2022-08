Student moet terug naar collegezaal, universiteit schrapt online onderwijs

Burgemees­ter Marcouch sloot dit jaar al meer Arnhemse drugspan­den dan in heel 2021

ARNHEM - In de eerste zeven maanden van 2022 zijn in Arnhem al acht drugspanden meer gesloten dan in heel 2021. Arnhems burgemeester Ahmed Marcouch staat voor dit jaar nu op een totaal van 22 gebouwen.

