Studenten Arnhem en Nijmegen betalen meer huur door hoge gasprijs

NIJMEGEN/ ARNHEM - Veel studenten zijn vanaf volgend jaar waarschijnlijk meer geld kwijt voor hun studentenkamers. Reden is de gasprijs: de huurverhoging is per maand 15 tot 20 euro per kamer, is de verwachting bij de grootste studentenhuisvester SSH&.

SSH&, dat zo’n 6800 woonruimtes verhuurt in de regio Arnhem-Nijmegen, denkt dat de studenten bij de jaarlijkse afrekening in april mogelijk al moeten bijbetalen als gevolg van de verhoging van de gasprijs. De studenten betalen in hun kamerhuur een voorschot op het energieverbruik en dat is waarschijnlijk onvoldoende. ,,De verwachting is dat de studenten vanaf 2022 maandelijks 30 procent meer kwijt zijn voor hun energie”, zegt een woordvoerder.

De studentenhuisvester heeft een inschatting gemaakt van wat dat de student gemiddeld extra kost per maand: ,,Dan komen we op een bedrag uit van 15 à 20 euro.”

Internationale studenten

Waar de meeste studenten via de servicekosten voor hun energie betalen, zijn bij internationale studenten meestal de energiekosten in de huur verrekend. SSH& zegt dat die tarieven dus waarschijnlijk ook aangepast moeten worden.

Voor dit jaar staan de prijzen vast. Dat geldt ook voor Idealis, de studentenhuisvester die in Wageningen en Ede zo’n 5600 wooneenheden voor studenten in bezit heeft. ,,Het is nu nog niet duidelijk of er een verhoging van de servicekosten gaat komen per 1 januari”, zegt een woordvoerder van die corporatie. Idealis heeft over de gasprijs bij de leverancier een vaste prijs bedongen tot 1 juli volgend jaar.

Hoop op zachte winter

Wat er met de huurprijzen gaat gebeuren, is sterk afhankelijk van wat de gasprijs is op het moment dat een nieuw contract met de gasleverancier wordt afgesproken. Bij de SSH& hopen ze stiekem op een zachte winter. ,,Dan zijn energieleveranciers weer in staat om hun buffers aan te vullen en dan is de verwachting van onze energieaanbieder dat de prijzen ook weer snel kunnen gaan dalen.” Neemt niet weg dat tot die tijd de studenten geconfronteerd zullen worden met nabetalingen.