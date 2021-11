Studenten bieden excuses aan na ‘lomp en luidruchtig’ gedrag in dronken toestand bij park Hoge Veluwe

Hoge Veluwe wil verbod op droppings na vandalisme en geluids­over­last door dronken studenten

OTTERLO - Het Nationale Park De Hoge Veluwe roept gemeenten op om droppings te verbieden. ,,Aanleiding tot de oproep is een zoveelste incident dat vrijdag plaatsvond in Otterlo, bij één van de drie ingangen van het park”, meldt een woordvoerder van het park. ,,Een groep studenten van het Delftsch Studenten Corps Phoenix werd daar in de nacht gedropt. Er was sprake van openbare dronkenschap, vandalisme en geluidsoverlast.”

