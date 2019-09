Studenten Jan en Jürgen vochten beiden tot de dood aan het front bij Market Garden

Gehackte Wendy van Dijk opent aanval op Chantal Janzen door snerende tweets te liken

10:33 Wendy van Dijk leek de aanval op haar RTL-concurrent Chantal Janzen te hebben geopend. De SBS-presentatrice deelde via Twitter ‘vind-ik-leuks’ uit aan een aantal snedige tweets over de ‘vreselijke presentatie’ van het televisieprogramma Dancing with the Stars, dat gisteravond na tien jaar afwezigheid terugkeerde op de buis met Chantal Janzen en Tijl Beckand als presentatieduo. Het account van Van Dijk zou gehackt zijn.